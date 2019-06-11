مبعوث أميركي إلى الخرطوم للدعوة إلى استئناف الحوار

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، أن مساعد وزير الخارجية لشؤون إفريقيا، تيبور ناج، سيزور الخرطوم خلال الأيام القليلة المقبلة للدعوة إلى "استئناف" الحوار بين المجلس العسكري الانتقالي وقادة الحركة الاحتجاجية الذين يطالبون الجيش بتسليم السلطة للمدنيين.

وقالت في بيان إن زيارة ناج إلى السودان تندرج في إطار جولة إفريقية تستمر من 12 ولغاية 23 حزيران/يونيو الجاري.

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ومن المقرّر أن يلتقي تيبور ناج خلال زيارته إلى السودان ممثلين عن كل من المجلس العسكري والحركة الاحتجاجية.

إلى ذلك، أوضحت وزارة الخارجية في بيانها أن جولة ناج ستتخلّلها محطة في إثيوبيا حيث مقر الاتحاد الإفريقي، مشيرة إلى أن مساعد وزير الخارجية الأميركي سيبحث في أديس أبابا مع مسؤولي الاتحاد الإفريقي "الجهود المبذولة لدعم حل سياسي" في السودان.

كما ستشمل جولة الدبلوماسي الأميركي محطة في جنوب إفريقيا، حيث سيلقي في جوهانسبيرغ خطاباً حول السياسة الإفريقية لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وسيتوجه ناج إلى الموزمبيق حيث سيحضر في مابوتو القمة الأميركية-الإفريقية للأعمال.