السودان.. "قوى التغيير" ترفض التفاوض المباشر مع "الانتقالي"

أبلغت قوى الحرية والتغيير السودانية المبعوث الإثيوبي رفضها التفاوض المباشر مع المجلس العسكري الانتقالي لعدم ثقتها في المجلس، في تطور جديد على الساحة السودانية.

وأعربت قوى الحرية والتغيير، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، عن رغبتها بوجود "طرف ثالث" في المفاوضات.

كما أكدت قوى الحرية والتغيير رفضها للتحقيق الذي يقوم به المجلس العسكري الانتقالي "منفرداً" بشأن أحداث فض الاعتصام.

كما اعتبرت "قوى الحرية والتغير" أن "العصيان المدني وسيلة احتجاج مدني سلمية لا يمكن تجريمها"، مشيرةً إلى أنها أوقفت الإضراب والعصيان "لتقديرات معينة".

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كما أكدت أن "العصيان بين حجم القوى الثورية في البلاد"، موضحةً أن "الشعب مصمم على إنجاح ثورته". وأوضح أن "العصيان المدني شمل قطاعات التعليم والاتصالات والإعلام والصحة".

في سياق آخر، رأت أن تعيين مبعوث أميركي "أمر مهم ويبين الدور الذي سيضطلع به المجتمع الدولي في الانتقال السلمي إلى السلطة المدنية" في السودان، مؤكدةً دعم المبعوث الأميركي للمبادرة الإفريقية.

وأكدت المعارضة السودانية أنها غير منغلقة تجاه المبادرات المحلية والدولية التي تهدف للوصول إلى حل للأزمة في السودان.

كما اتهمت قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري الانتقالي بـ"نكث تعهداته في حماية المعتصمين ونقل السلطة إلى المدنيين".