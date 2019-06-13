لقاء سوداني أميركي بالخرطوم.. وواشنطن تدعو لتحقيق مستقل

دعا مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية، تيبور ناجي، المجلس العسكري في السودان لإجراء تحقيق مستقل حول فض الاعتصام.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان مع مساعد وزير الخارجية الأميركي في الخرطوم.

بدوره، أكد البرهان انفتاح المجلس الانتقالي على دور أميركي إيجابي في السودان.

وحضر اللقاء المبعوث الأميركي للسودان دونالد بوث.

من جهته، قال السفير صديق محمد عبدالله، مدير إدارة الشؤون الأوروبية والأميركية بوزارة الخارجية السودانية في تصريح صحافي، إن اللقاء تميز بتبادل صريح لوجهات النظر بين الجانبين، حيث قدم رئيس المجلس العسكري الانتقالي شرحاً حول ما تم في السودان بعد الحادي عشر من أبريل وحول مسار التفاوض مع شركاء المجلس العسكري في العملية السياسية.

وأوضح عبدالله أن البرهان عبر عن تطلع السودان لتعزيز علاقاته مع الولايات المتحدة باعتبارها قوة عظمى لها دور إيجابي يتطلع إليه الشعب السوداني ويدفع بعملية التسوية السياسية الجارية إلى الأمام لإحداث الاستقرار المنشود.

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وأضاف أن البرهان أكد انفتاح المجلس على الدور الإيجابي المتوقع من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للوصول إلى تسوية سياسية.

إلى ذلك، عبر مساعد وزير الخارجية الأميركي عن تقديره للفرصة التي أتيحت له لمقابلة رئيس المجلس العسكري الانتقالي في هذا الوقت الحساس من تاريخ السودان.

وأشار ناجي إلى أن الاجتماع اتسم بالوضوح والصراحة وتمت فيه مناقشة أحداث 4 يونيو، داعياً إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف بـ"فض الاعتصام".

وأضاف أن كل المجتمع الدولي يريد ما يريده الشعب السوداني متمثلا في الدولة المدنية وإيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية بالسودان بما يمكنه من لعب دوره الهام في الإقليم.

وعبر عن أمله بأن تكون علاقات السودان والولايات المتحدة في وضع أفضل.

وفي سياق متصل، أعرب المبعوث الأميركي للسودان دونالد بوث عن سعادته باختياره مبعوثاً للسودان، مشيراً إلى سابق خبرته كدبلوماسي في التعامل مع السودان، مؤكداً رغبة المجتمع الدولي في تطلع الشعب السوداني إلى حكومة مدنية.