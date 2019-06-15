حميدتي يتعهد: لن تكون هناك فوضى في السودان

أكد نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، أن "هناك من يسعى إلى إشعال الفتنة في السودان".

وتعهد في كلمة أمام الجماهير السودانية، السبت، أنه "لن تكون هناك فوضى في السودان"، موضحا أن "التغيير تم بسلاسة وبدون إراقة دماء".

كما أوضح أن المجلس الانتقالي لا يرغب في السيطرة على البلاد، وقال: "لسنا طلاب سلطة وغير طامعين في الحكم".

موضوع يهمك ذكر الرئيس السابق لمكتب مكافحة الإرهاب في جهاز الاستخبارات التركية، محمد أيمور، في كتابه "فك الرموز"، أنه كان لديه خبر... مسؤول سابق بمخابرات تركيا يدعي: كنت أعلم بـ11 سبتمبر قبل 40 يوماً العرب و العالم

"لم نرفض التفاوض"

وفي هذا السياق، كشف أن "المجلس الانتقالي لم يرفض التفاوض مع القوى المدنية على عكس بعض الاتهامات".

إلى ذلك، اتهم حميدتي بعض السفراء الأجانب في العاصمة السودانية الخرطوم بالتآمر على البلاد. وأوضح: "بعض السفراء دمروا بلدانا وطُردوا من بلدان أخرى، والآن يتواجدون داخل السودان".

وهدد بكشف المؤامرات التي تحاك من قبل هؤلاء السفراء ضد السودان قريبا وإحالتهم إلى القضاء.

وحث "كافة فئات المجتمع السوداني بالكامل على تحمل المسؤولية"، داعيا الشعب إلى "نبذ الطائفية والعنصرية".

كما طالب "بتشكيل مجلس وزراء تكنوقراط لإدارة البلاد ومباشرة العمل التنفيذي من كل أطياف الشعب السوداني لحين إجراء انتخابات".