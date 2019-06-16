البرهان يبحث مع أبوالغيط الأوضاع الراهنة في السودان

استقبل الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالقصر الجمهوري في الخرطوم، اليوم الأحد، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وبحسب بيان لوكالة الأنباء السودانية، فقد قدم البرهان لأبو الغيط شرحاً مفصلاً حول مجمل الأوضاع في السودان ورؤية المجلس وتواصله مع القوى السياسية السودانية، من أجل الوصول إلى توافق حول ترتيبات الفترة الانتقالية.

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من جهته، أوضح أبو الغيط في تصريحات صحافية أن هدف الجامعة العربية في هذه المرحلة هو التركيز على تأمين الاستقرار في السودان والتوصل إلى توافق داخلي فيه، يضع السودان في الوضع الذي ينبغي أن يكون عليه، حسب تعبيره.

وأضاف أبو الغيط أن البرهان استمع بتقدير واهتمام لجهود الجامعة العربية ودورها في الأوضاع بالبلاد.

كما قال أبو الغيط إنه يشعر من خلال ما استمع إليه من رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالاطمئنان والرضا والأمل بأن ينتهي الوضع في السودان إلى التوصل إلى توافق ينقل البلد من هذه المرحلة إلى مرحلة جديدة تؤمن لأبنائه ما يرغبون فيه من تحقيق للتنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كافة، كما تؤمن لحكم مستقر ومقبول من كل أبناء السودان، حسب أبو الغيط.