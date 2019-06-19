السودان.. تظاهرات جديدة وحميدتي يدعو لتشكيل حكومة سريعاً

أعلن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، محمد حمدان دقلو، الملقب بـ"حميدتي" أن المجلس وافق على تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة، تدير البلاد خلال الفترة المقبلة إلى حين إجراء انتخابات.

وقال في لقاء جماهيري مع قادة الإدارات الأهلية بالخرطوم، عصر الثلاثاء، إن على الإدارات الأهلية في كل ولاية أن تلعب دورها في حل أزمة البلاد.

كما أكد أن القوات الأمنية أبلغت الجميع قبولها تشكيل حكومة تكنوقراط، تدير البلاد في المرحلة الانتقالية. وأضاف: "نريد حكومة سريعاً، ونريد حلاً سودانياً - سودانياً، لأن البلاد لا تتحمل تأخيراً للحل بعد الآن"

إلى ذلك، وجه حميدتي الدعوة لمن وصفها بـ"الأحزاب العريقة" لتحمل المسؤولية، وتفضيل المصلحة الوطنية، على المصالح الضيقة.

كما تطرق إلى مهمة الجيش والقوات الأمنية قائلاً: "مهمة قوات الأمن والجيش هي حماية البلاد، في هذه المرحلة الحساسة، ونحن - كمجلس عسكري - بعيدون عن السياسة ومهمتنا الوصول إلى الانتخابات".

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دعوة لتظاهرات جديدة

في المقابل، دعا تحالف "الحرية والتغيير" المنظم للاحتجاجات في السودان أنصاره للمشاركة في تظاهرات ليلية جديدة في أرجاء البلاد، تنديداً بطريقة فض الاعتصام الذي حصل مطلع الشهر الحالي.

وجاء تفريق الاعتصام بعد انهيار المفاوضات بين التحالف والمجلس العسكري حول الجهة التي ينبغي أن تترأس الحكومة الانتقالية.

ودعا تحالف "الحرية والتغيير" أنصاره لتنظيم تظاهرات ليلية، حسب "جدول زمني" نشره لهذا الأسبوع. وقال إن التظاهرات المقرر أن تبدأ الثلاثاء في أحياء العاصمة والأقاليم الأخرى تهدف إلى "المطالبة بالسلطة المدنية".

كما أشار لتنظيم تظاهرات ليلية يومي الأربعاء والخميس.

يأتي هذا في وقت يتوقع أن تستأنف المحادثات بين قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري بعد وساطة قام بها رئيس الوزراء الاثيوبي، آبي أحمد، لكن دون تحديد موعد لها بعد.

الإمارات تدعم أي اتفاق يتوصل إليه السودانيون

على صعيد آخر، كشف "تجمع المهنيين السودانيين" أبرز مكونات قيادة الحراك السوداني، عن تلقيه تأكيدات من سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في الخرطوم بدعم أي اتفاق يصل إليه السودانيون.

وقال التجمع في بيان نشره على صفحته الرسمية على "فيسبوك" الثلاثاء إن السفير الإماراتي، حمد محمد حميد الجنيبي، أكد في اجتماعه مع وفد لجنة العلاقات الخارجية الذي التقاه، أن موقف بلاده "داعم لأي اتفاق يصل إليه السودانيون".

وأضاف السفير بحسب البيان: "الدعم الذي تقدمه الإمارات هو للشعب السوداني، ومن أجل تجاوز الصعوبات الاقتصادية الحالية وليس انحيازها لجهة ضد الأخرى".