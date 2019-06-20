السودان.. المجلس الانتقالي يقيل النائب العام

أكد مصدر بمكتب النائب العام السوداني، الخميس، أن المجلس العسكري أقال النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد وعين بدلا منه عبد الله أحمد عبد الله.

ويأتي القرار بعد أيام من جلب الرئيس المعزول عمر البشير لمكتب نيابة مكافحة الفساد في أول ظهور له بعد عزله في الحادي عشر من نيسان/أبريل الماضي.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لفرانس برس: "أصدر المجلس العسكري الانتقالي اليوم قرارا بإعفاء النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد وعين بدلا منه عبد الله أحمد عبد الله". وكلف المجلس الوليد بالمنصب بعد أيام من الإطاحة بالبشير.

وأشار الفريق شمس الدين الكباشي المتحدث باسم المجلس إلى أنهم تلقوا استشارات قانونية من النائب العام ورئيس القضاء قبل اتخاذ قرار لإخلاء منطقة قريبة من موقع الاعتصام.

وقال الكباشي للصحافيين "كان القرار تنظيف منطقة كولومبيا ووقعت بعض الانحرافات والأخطاء". ومن جهته أكد النائب المقال الوليد بأنه قدم فقط استشارة حول كولومبيا.

موضوع يهمك كشف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، الخميس، خلال كلمة له في مؤتمر... حميدتي: وصلنا لمن يقف وراء فض اعتصام الخرطوم السودان

وفي الثالث من حزيران/يونيو هاجم مسلحون يرتدون الزي العسكري المعتصمين أمام القيادة العامة بالخرطوم مما خلف عشرات القتلى.

تلويح بالاستقالة

يذكر أن النائب العام السوداني، الوليد سيد أحمد محمود، كان لوح في 15 يونيو بالاستقالة "إذا تم التدخل في سلطاته وصلاحياته".

ونفى بحث فض الاعتصام في الاجتماع الذي حضره لمناقشة قضية المتفلتين. وقال: "أوضحنا للمجلس العسكري أنه ليست هنالك مشكلة في تنظيف منطقة كولومبيا، وتم تكليف وكلاء النيابة بمباشرة عملية التنظيف".

وأضاف في حينه: "لم تتمّ مناقشة فض الاعتصام معنا، بل تمّت مناقشة تنظيم منطقة كولومبيا فقط"، مؤكدا أنه "لم يتمّ إطلاق رصاص في حضور النيابة العامة، وعند سماعنا لإطلاق الرصاص انسحبنا من منطقة كولومبيا". وبيّن "أنّنا طلبنا بألا يتم إطلاق الرصاص بأي حال".