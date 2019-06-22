حميدتي: السعودية والإمارات ومصر ساعدت السودان دون التدخل بشؤونه

قال الفريق أول أحمد حمدان دقلو الشهير بـ" حميدتي"، نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان، اليوم السبت، إن السعودية والإمارات ومصر قدمت مساعدات للسودان دون التدخل في شؤونه.

وأضاف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي خلال إلقاء كلمته في مؤتمر شعبي، إن قوات الدعم السريع السودانية تحارب الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

موضوع يهمك يُتوقع أن تقدم "قوى الحرية والتغيير"، اليوم السبت، ردَّها على المبادرة الإفريقية لحل الأزمة في السودان.يأتي ذلك فيما... السودان.. قوى التغيير تقدم ردها على المبادرة الإفريقية اليوم السودان

وقال حميدتي إن المجلس العسكري الانتقالي لا يسعى للسلطة في السودان، مجددا دعوته إلى تشكيل حكومة تسيير أعمال حتى إجراء الانتخابات وتسليم السلطة إلى حكومة منتخبة.

وأضاف أن المجلس العسكري الانتقالي يستمد قوته من التأييد الشعبي، لافتا إلى أن قوات الدعم السريع هي جزء من القوات المسلحة السودانية.

وأكد حميدتي أن البنية التحتية والخدمات في السودان من أولويات المجلس العسكري، مشددا على انحياز المجلس العسكري للثورة بصدق وبلا أجندة.

الحرية والتغيير تتحدى

فيما أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" في السودان عن قوى الحرية والتغيير قولها: "خياراتنا مفتوحة إذا رفض المجلس العسكري مطالبنا عبر الوساطة الإفريقية".

وأضافت: ننتظر رد المجلس العسكري عبر الوسيط الإفريقي لاتخاذ قرار نهائي بشأن المبادرة الإفريقية، مؤكدًا: "لم نتخذ لحد الساعة موقفًا نهائيًا بشأن المبادرة الإفريقية"، موضحة أن مواقفهم متطابقة مع تجمّع المهنيين بشأن المبادرة الإفريقية.

وأكد كذلك أن "تجمع المهنيين لم يرفض المبادرة الإفريقية للحل"، وأن "الوسيط الإثيوبي لم يرد لحد الساعة على مطالبنا".