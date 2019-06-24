الأمم المتحدة تحث "الانتقالي" السوداني على التحقيق بمقتل محتجين

حثت أبرز مسؤولة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، المجلس العسكري الحاكم في #السودان، على السماح لمكتبها بالتحقيق في حملة قمع دامية على محتجين موالين للديمقراطية.

وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، الاثنين، إن المجلس الانتقالي العسكري لم يرد على طلب التعاون في تحقيق في مزاعم بارتكاب جرائم خطيرة في حقوق الإنسان، تضمنت الاغتصاب وانتهاكات تعرض لها نساء ورجال.

وحثت المفوضة السامية، السلطات أيضا على استعادة خدمات #الإنترنت المقطوعة "فورا".

ويقول منظمو الاحتجاج إن قوات الأمن قتلت أكثر من 128 شخصاً في أنحاء #السودان، بعد أن فضت بعنف اعتصاما أمام مقر الجيش في العاصمة، الخرطوم، يوم 3 يونيو/حزيران.

وأعلنت السلطات حصيلة أقل من الضحايا بلغت 61 قتيلا، بينهم 3 من قوات الأمن.