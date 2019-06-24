السودان.. لجنة برئاسة حميدتي للتفاهم مع الحركات المسلحة

شكل المجلس الانتقالي السوداني، مساء الأحد، لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب بـ "حميدتي" للتوصل لتفاهمات مع الحركات المسلحة.

وتتألف اللجنة من عضوية رئيس اللجنة السياسية في المجلس شمس الدين كباشي، ونائبه، بالإضافة إلى اللواء أسامة العوض محمدين.

وفي مؤتمر صحافي، أشار الكباشي إلى ظهور تكتلات شبابية وسياسية يجب استصحابها لضمان أمن وسلامة البلاد، مؤكدا حرص المجلس على وحدة الصف وسلامة وأمن السودان. وقال: "نحن ننظر للمشهد السوداني بصورة كلية وهناك معاناة ولا بد من الإسراع والتوافق على تشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية".

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كما أكد التمسك بالتوافق والحوار لحل المشكلة القائمة في البلاد. وقال: "رددنا على شروط قوى الحرية والتغيير التي نقلها الوسيط الإثيوبي".

إلى ذلك، أضاف كباشي أن "مبادرة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي تسعى لتقريب وجهات النظر مع قوى الحرية والتغيير".

يذكر أن تشكيل اللجنة أتى بعد أيام على إعلان حميدتي خلال كلمة له في مؤتمر جماهيري (الخميس)، أنه تم تحديد هوية المسؤولين عن فض الاعتصام في الخرطوم مطلع الشهر الحالي.