تظاهرة طلابية في الخرطوم قرب قصر الرئاسة

أطلقت الشرطة السودانية، الخميس، الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة طلابية ضد المجلس العسكري الانتقالي قرب قصر الرئاسة في الخرطوم، على ما أفاد شهود.

وينظم المحتجون تظاهرات صغيرة ومتفرقة في الخرطوم قبل تظاهرات حاشدة دعا إليها تحالف "قوى الحرية والتغيير" المنظم للاحتجاجات ضد الجيش منذ إزاحة عمر البشير في 11 نيسان/أبريل الفائت.

وأفاد شهود أنّ نحو 300 طالب خرجوا من معهد مصرفي في وسط الخرطوم ونظّموا تظاهرة عفوية هتفت "حرية سلمية عدالة".

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وقال شاهد لوكالة "فرانس برس" إنّ العديد من المتظاهرين رفعوا لافتات تدعو للحكم المدني أثناء تظاهرهم في مكان غير بعيد من قصر الرئاسة.

وأوضح أن قوات مكافحة الشغب وصلت سريعاً وأطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.

ودعا تحالف "الحرية والتغيير" لتظاهرات حاشدة في الخرطوم، وفي أرجاء البلاد في 30 حزيران/يونيو ضد المجلس العسكري الانتقالي.

وهي أول دعوة للتظاهر في جميع أرجاء البلاد منذ فض الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع في الخرطوم في الثالث من حزيران/يونيو الذي أدى لوقوع العشرات من القتلى والجرحى.

ونفى المجلس العسكري الانتقالي أن يكون قد أعطى أمراً بفض الاعتصام، موضحاً أنه أعطى الضوء الأخضر لعملية محدودة فقط لتطهير منطقة قريبة ينتشر فيها تجار المخدرات.