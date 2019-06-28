السودان.. الحرية والتغيير تدعو لتظاهرات في 30 يونيو

دعت قوى الحرية والتغيير في السودان، اليوم الجمعة، إلى تظاهرات سلمية في 30 يونيو للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين، لافتة إلى أن أي محاولات للتخريب سيتم تحميل المسؤولية بها للمجلس العسكري.

وأضافت قوى الحرية والتغيير أن اللجنة الميدانية تعرّضت للقمع من المجلس الانتقالي.

وأوضحت القوى أن التباينات داخل الحركة صحية ولكن القرارات الأساسية المُعلنة تصدر موحدة.

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وكانت "قوى الحرية والتغيير" السودانية أعلنت أمس الخميس، أنها تسلمت مسودة مقترح للاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي قدمته الوساطة الإفريقية الإثيوبية.

وذكرت القوى، في بيان مقتضب على صفحة "تجمع المهنيين السودانيين" في فيسبوك، أنها ستخضع المسودة للدراسة لاتخاذ قرار بشأنها.

ونوّهت إلى أنها "سبق وأن أبدت بعض الملاحظات على إعلان المبادئ الذي قدمته الوساطة"، في وقت سابق قبل دفعها بمقترحها الجديد.