حزب الأمة السوداني: لم نرفض التظاهرات بل نشارك فيها

أكد "حزب الأمة" السوداني، اليوم الأحد في حديث مع قناة "الحدث"، أنه لا يرفض التظاهرات التي تجري اليوم في مدن السودان، بل يشارك فيها.

وأوضح مسؤول في الحزب أن المشاركة في التظاهرات تأتي بهدف إحياء ذكرى انقلاب البشير. كما أن مشاركة "حزب الأمة" في التظاهرات تأتي أيضاً "رفضا للعنف الذي يمارس في وجه التظاهرات السلمية"، مشدداً على رفضه "الانقلاب العسكري".

وأكد حزب الأمة أنه لم يرفض التظاهرات سابقاً بشكل مطلق، ولكن رفض توجيهها ضد جهة بعينها تجنبا لتصعيد التوتر والعنف.

وخرجت اليوم الأحد، تظاهرات في الخرطوم وعدد من مدن السودان، بدعوة من "قوى الحرية والتغيير" للمطالبة بتسليم السلطة لجهات مدنية.

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وفي هذا السياق، اعتبرت "قوى الحرية والتغيير" أن "الشعب السوداني يسطر ملحمة جديدة من الثورة". وأكد قيادي في قوى التغيير، في حديث مع قناة "الحدث"، أن "على المجلس العسكري إما الاستجابة للشعب أو مواجهته".

وأشار القياد إلى أن الظروف الحالية في السودان "لا تسمح للبلاد بإجراء انتخابات". كما نفى حدوث أي اجتماع اليوم بين قوى التغيير مع المجلس العسكري الانتقالي.

ميدانياً، أكد القيادي سماع "أصوات إطلاق نار على متظاهرين في شارع المطار بالخرطوم"، كما أشار إلى أن قوى الحرية والتغيير لم تصدر أي دعوة للمتظاهرين للتوجه إلى وزارة الدفاع بالخرطوم.