حميدتي: ندعو لاتفاق عاجل مع قوى التغيير في السودان

دعا نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بـ "حميدتي"، إلى "اتفاق عاجل وشامل مع قوى الحرية والتغيير".

وقال في كلمة، الأحد: "نسعى لتحقيق سلام شامل في السودان لا يقصي أي جهة".

وأكد نائب "الانتقالي" أن "مهمة المجلس الانتقالي هي حماية الثورة السودانية".

وواصل: "مسؤوليتنا حماية المسيرة المليونية، ولكن لا نضمن المندسين".

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وانطلقت الأحد، تظاهرات في الخرطوم وعدد من مدن السودان، بدعوة من "قوى الحرية والتغيير" للمطالبة بتسليم السلطة لجهات مدنية.

وشارك آلاف السودانيين في التظاهرات بعدة مدن منها الخرطوم وبورتسودان (شرق) وود (مدني وسط) والأبيض (غرب).

وتم إغلاق كافة شوارع الخرطوم العاصمة مع انطلاق التظاهرات، وفرض طوق أمني على كل المداخل المؤدية لقيادة الجيش.

ومن جهته، دعا "تجمع المهنيين"، المحتجين للتوجه إلى القصر الرئاسي من أجل تعزيز الضغوط على المجلس الانتقالي.

أما حزب الأمة السوداني فقد أعلن، الأحد، أنه لا يرفض التظاهرات ولكنه يؤكد على معارضته توظيفها ضد جهة بعينها تجنبا لتصعيد التوتر.