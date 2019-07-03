الانتقالي السوداني يعفو عن 235 أسيرا من جماعة في دارفور

أفاد بيان أذاعه التلفزيون السوداني أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح برهان، أمر، الأربعاء، بالعفو عن 235 عضواً "أسيراً" من حركة جيش تحرير السودان، إحدى جماعات المعارضة التي تنشط في إقليم دارفور بغرب البلاد.

وذكر البيان المنسوب لرئيس المجلس: "يتم العفو عن المتهمين الأسرى من حركة جيش تحرير السودان البالغ عددهم 235".



وأضاف البيان: "يُطلق سراح المعنيين فوراً ما لم يكونوا مطلوبين في إجراءات قانونية أخرى".

وكان المجلس الانتقالي قد تعهد في وقت سابق بالإفراج عن أسرى من جماعات مسلحة في سياق مصالحة شاملة في البلاد.