قوى الحرية: الاتفاق يمهد لانتقال السودان من الحرب للسلم

أكد القيادي في قوى الحرية والتغيير، مدني عباس مدني، مواصلة الطريق بشراكة مع كل القوى السودانية لتحقيق شعارات الثورة.

وقال مدني في مؤتمر صحافي بالخرطوم، الجمعة، إن الاتفاق ينص على فترة انتقالية في السودان من 3 سنوات و3 أشهر، مشيراً إلى أن المجلس السيادي يتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين.

كما أضاف أن الاتفاق يمهد لانتقال السودان من حقبة الحرب إلى فترة السلم.

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من جهته، قال القيادي خالد عمر، إن المبادرة المشتركة ساهمت في بلوغ الاتفاق في السودان، وإن الأشهر الـ6 الأولى ستخصص للتوصل إلى سلام في السودان.

ولفت عمر إلى أن الاتفاق رتب مستويات السلطة وتوزيعها ولم يشمل كافة القضايا السودانية.

وكان المبعوث الإفريقي في السودان، محمد حسن ولد لبات، قد أعلن فجر الجمعة، أن المجلس الانتقالي العسكري وقادة قوى الحرية والتغيير، اتفقا على تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، مشيراً إلى أن الطرفين اتفقا على رئاسة المجلس السيادي بالتناوب ولمدة 3 سنوات على الأقل.

ونص الاتفاق على إرجاء إقامة المجلس التشريعي إلى ما بعد تشكيل الحكومة.