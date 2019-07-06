البرهان: نتعهد بتنفيذ الاتفاق مع قوى الحرية

تعهد رئيس المجلس الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بتنفيذ الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير.

وقال البرهان، خلال مؤتمر صحافي، السبت، في الخرطوم، إن الشعب السوداني أعاد تشكيل التاريخ.

كما أكد أن الشراكة هي الهدف المعلن لتحقيق السلام والعدالة في السودان.

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من جهته، قال الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نائب رئيس المجلس الانتقالي في السودان، السبت، إنه "يجب العمل من أجل تحويل السودان إلى دولة قانون".

وأضاف حميدتي، في مؤتمر صحافي، أنه يجب محاسبة أي متورط بالفساد في السودان، كما يجب العمل من أجل تحويل السودان إلى دولة قانون.

واعتبر نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي أن مرحلة جديدة من تاريخ السودان بدأت وتحتاج لتعاون الجميع.

وأكد حميدتي أن الأولوية في السودان هي تلبية مطالب الشعب وتحسين ظروفهم.

وتوصل المجلس الانتقالي وقادة الاحتجاجات في السودان، الجمعة، إلى اتفاق حول الهيئة التي يُفترض أن تقود المرحلة الانتقالية المقبلة، وفق ما ذكر وسيط الاتحاد الإفريقي.

ويخوض المجلس الانتقالي، الذي يتولى الحكم في البلاد بعد عزل الرئيس عمر البشير في 11 نيسان/أبريل، تجاذبات سياسية مع قادة الاحتجاجات منذ أشهر.

وبفضل وساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، استأنف الجانبان المفاوضات الحساسة لرسم الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية المقبلة.