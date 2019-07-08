حميدتي: لا أريد أن أصبح رئيسا للسودان

أكد نائب رئيس المجلس الانتقالي العسكري في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بـ "حميدتي"، أنه لا يرغب أن يكون "رئيسا للسودان".

وقال في تصريحات لقناة "الحدث"، الاثنين، إنه "لا يوجد خلاف بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير".

وأكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح برهان، لـ "العربية" أنه سيتم حل المجلس العسكري بعد تشكيل المجلس السيادي، مشيرا إلى أن "هناك جهات كانت لا ترغب في الوصول إلى اتفاق بين الأطراف" السودانية، مشيرا إلى "جهات سياسية تتربص بالثورة".

وأشار حميدتي إلى "خفض عدد أعضاء المجلس العسكري بالمجلس السيادي إلى 5 أعضاء".

وأوضح أن الغرض من الشائعات الكثيرة المنتشرة حول تجاوزات قوات الدعم السريع هو "إخراجها من المشهد".

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واعترف نائب "الانتقالي" بحدوث "فوضى عقب فض الاعتصام"، مشيرا إلى أن "المسؤول عن الفوضى هو الذي أمر بمداهمة الاعتصام".

وشدد على أن من "أمر بمداهمة الاعتصام قيد الاعتقال حاليا".

وتابع: "ألقينا القبض على كل من ارتكب جرائم بحق المتظاهرين"، مضيفا "لدينا الكثير لكشفه بعد إعلان نتائج لجنة التحقيق".

وتعهد حميدتي "بمحاسبة كل من يثبت تورطه من قوات الدعم السريع في التجاوزات بحق المتظاهرين".