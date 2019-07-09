أفاد مراسل "العربية" في السودان بصدور أمر قضائي بإعادة خدمة الإنترنت فوراً إلى السودان.

وكانت محكمة سودانية، قد أمرت نهاية يونيو، السلطات بإعادة خدمة الإنترنت بعد انقطاعها بأوامر من المجلس العسكري الحاكم عقب عملية أمنية دامية استهدفت المحتجين في وقت سابق من يونيو، وفق ما أفاد محام.

وقطع المجلس العسكري الحاكم، الإنترنت عن الخطوط المحمولة والأرضية في أنحاء السودان، في خطوة رأى البعض أن الهدف منها منع المتظاهرين من تنظيم التجمعات.

وشدد المجلس على أن الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تمثل تهديداً للأمن.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، الفريق شمس الدين الكباشي، مطلع الشهر الحالي، إن "مواقع التواصل الاجتماعي تمثل تهديدا للأمن القومي ولن نسمح بإعادتها".