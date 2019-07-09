السودان.. وثيقة الاتفاق تسلم للطرفين الأربعاء

التقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الثلاثاء، ممثلين لقيادات الحرية والتغيير في اجتماع هو الأول بعد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

وقال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس، الفريق الركن شمس الدين الكباشي، في تصريحات صحافية، عقب نهاية الاجتماع، إن وثيقة الاتفاق النهائية ستسلم للطرفين، الأربعاء، بغرض التدقيق والمراجعة، نافيا أي خلافات حول الوثيقة.

ومن جانبه، أوضح القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، ابراهيم الأمين، أن رئيس المجلس العسكري أثنى على قوى الحرية والتغيير حول التوصل إلى اتفاق يعتبر مفصليا لبداية مرحلة جديدة.

وأشار الأمين إلى أن الطرفين سيعملان على خدمة المواطنين وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

وفي وقت سابق، رجحت مصادر سودانية توقيع اتفاق تقاسم السلطة بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير يوم الخميس.

وجاء هذا في أعقاب عقد اجتماع، الاثنين، بين الطرفين، استهدف توحيد الخطاب الإعلامي وتنظيم حملة ترويج للاتفاق في ولايات البلاد.

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في التفاصيل، نقلت صحيفة "الشرق الأوسط "عن مصدر في قوى الحرية والتغيير أن لجنة صياغة الاتفاق ستستكمل المشاورات خلال اليومين القادمين ليتم التوقيع النهائي الخميس المقبل.

"شركاء في بناء الفترة الانتقالية"

ووصل وفد من قوى الحرية والتغيير، الثلاثاء، إلى إثيوبيا لعرض مسودة من الاتفاق النهائي مع المجلس العسكري، على قادة فصائل مسلحة ليكونوا شركاء في بناء الفترة الانتقالية، وفق ما ذكرت وسائل إعلامية.

في غضون ذلك، تحدثت تقارير عن تغيّر موازين القوى لصالح بعض المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، فبعدما كان الخبير الاقتصادي الأممي، عبدالله حمدوك، المرشح الأبرز لتولي المنصب، عادت الأوساط السياسية لتداول اسم رئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس، عمر الدقير، إلى جانب هاشم محمد الفضل، الطبيب المقيم في بريطانيا.

حميدتي: لا أريد الرئاسة

من جهة أخرى، أكد نائب رئيس المجلس الانتقالي العسكري في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بـ "حميدتي"، أنه لا يرغب أن يكون "رئيساً للسودان".

وقال في تصريحات لقناة "الحدث"، الاثنين، إنه "لا يوجد خلاف بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير".

إلى ذلك، أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح برهان، لـ "العربية" أنه سيتم حل المجلس العسكري بعد تشكيل المجلس السيادي، مشيراً إلى أن "هناك جهات كانت لا ترغب في الوصول إلى اتفاق بين الأطراف" السودانية، مشيراً إلى "جهات سياسية تتربص بالثورة".

وأشار إلى "خفض عدد أعضاء المجلس العسكري بالمجلس السيادي إلى 5 أعضاء".

وأوضح أن الغرض من الشائعات الكثيرة المنتشرة حول تجاوزات قوات الدعم السريع هو "إخراجها من المشهد".