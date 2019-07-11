السودان.. المصادقة على الإعلان الدستوري غدا

أعلن الوسيط الأفريقي إلى السودان، محمد الحسن لبات، أن طرفي التفاوض قد توافقا على الإعلان السياسي المتعلق بهياكل الحكم ومستوياته، فيما لا يزال النقاش يدور حول الإعلان الدستوري الذي يحدد صلاحياتها.

وقال الوسيط الإفريقي إنه تم الاتفاق على الاجتماع غداً السبت للمصادقة على الوثيقة الثانية، التي تشمل الإعلان الدستوري.

كما أكد الوسيط الأثيوبي أن التفاوض سيستمر يوم السبت بين الطرفين لإكمال صياغة الإعلان الدستوري، مشيرا إلى أن المفاوضات اتسمت بروح الجدية والتعاون.

"صيغة نهائية"

إلى ذلك أفاد مصدر لـ"العربية" في وقت سابق بحصول توافق على الصيغة النهائية للاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية.

وكان مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان، قال الأربعاء إن لجنة الصياغة القانونية للاتفاق قد أجّلت تسليم وثيقة الاتفاق إلى الخميس لأسباب فنية.

موضوع يهمك قال المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الخميس، إن ضباطا خططوا لمحاولة انقلاب لعرقلة الاتفاق السياسي.وأوضح عضو المجلس... المجلس العسكري الانتقالي يعلن إحباط محاولة انقلاب في السودان السودان

من جهته أوضح الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني والقيادي في قوى الحرية والتغيير، خالد عمر، أن الأطراف انتهت من صياغة تفاصيل الاتفاق السياسي إلا أن سبب التأجيل، جاء للانتهاء من بعض ترتيبات تسليم الاتفاق.

خلافات بشأن الصياغة

وقالت مصادر صحافية إن خلافات ظهرت حول صياغة بعض بنود الاتفاق بعد ترجمة الوثيقة من الإنجليزية إلى العربية، الأمر الذي دفع لجنة الصياغة القانونية لتأجيل تسليم الوثيقة.

أيضا كان المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير قد اتفقا يوم الجمعة الماضي على تشكيل مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة 3 سنوات، وإرجاء تشكيل المجلس التشريعي إلى حين تشكيل حكومة مدنية في السودان، تضم كفاءات وطنية.

كما اتفقا على إجراء تحقيق دقيق وشفاف في مختلف الأحداث والوقائع التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.