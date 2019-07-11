تأجيل تسليم وثيقة الاتفاق للأطراف السودانية لليوم

قال مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان، محمد الحسن ليبات، إن لجنة الصياغة القانونية للاتفاق قد أجّلت تسليم وثيقة الاتفاق إلى اليوم لأسباب فنية، على حد قوله.

من جهته أوضح الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني والقيادي في قوى الحرية والتغيير، خالد عمر، أن الأطراف انتهت من صياغة تفاصيل الاتفاق السياسي إلا أن سبب التأجيل، على حد قوله، جاء للانتهاء من بعض ترتيبات تسليم الاتفاق.

وقالت مصادر صحافية إن خلافات ظهرت حول صياغة بعض بنود الاتفاق بعد ترجمة الوثيقة من الإنجليزية إلى العربية، الأمر الذي دفع لجنة الصياغة القانونية لتأجيل تسليم الوثيقة.

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وكان المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير قد اتفقا يوم الجمعة الماضي على تشكيل مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة 3 سنوات، وإرجاء تشكيل المجلس التشريعي إلى حين تشكيل حكومة مدنية في السودان تضم كفاءات وطنية.

كما اتفقا على إجراء تحقيق دقيق وشفاف في مختلف الأحداث والوقائع التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.

والتقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الثلاثاء، ممثلين لقيادات الحرية والتغيير في اجتماع هو الأول بعد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

وقال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس، الفريق الركن شمس الدين الكباشي، في تصريحات صحافية، عقب نهاية الاجتماع، إن وثيقة الاتفاق النهائية ستسلم للطرفين، الأربعاء، بغرض التدقيق والمراجعة، نافياً أي خلافات حول الوثيقة.

ومن جانبه، أوضح القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، ابراهيم الأمين، أن رئيس المجلس العسكري أثنى على قوى الحرية والتغيير حول التوصل إلى اتفاق يعتبر مفصليا لبداية مرحلة جديدة.

وأشار الأمين إلى أن الطرفين سيعملان على خدمة المواطنين وتحسين الأوضاع الاقتصادية.