المجلس العسكري الانتقالي يعلن إحباط محاولة انقلاب في السودان

قال المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الخميس، إن ضباطا خططوا لمحاولة انقلاب لعرقلة الاتفاق السياسي.

وأوضح عضو المجلس الفريق أول ركن جمال عمر في كلمة ألقاها عبر التلفزيون الحكومي أنه تم اعتقال 12 ضابطا وأربعة جنود خططوا لمحاولة انقلاب، وسيتم تقديمهم إلى المحاكمة العادلة.

وأكد المجلس الانتقالي أن التنافس في حكم البلاد يجب أن يكون عبر الانتخابات وليس بالانقلابات، مشيرا إلى أن القوات الأمنية ستحافظ على أمن السودان.

في غضون ذلك يسود نوع من التضارب عن أسباب تأخر إعلان تسليم الاتفاق النهائي، حيث أوضح نور الدين صلاح الدين القيادي في قوى الحرية والتغيير أن المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى التغيير تجري بشكل إيجابي، لكنه تحدث عن بعض التباين في بعض النقاط بين الوفدين المفاوضين والذي لا يمس جوهر الاتفاق النهائي.

موضوع يهمك قالت مجلة لوبوان الفرنسية في عنوان لها: "بحضور نيكي ميناج أو عدمه، السعودية نجحت في حملة العلاقات العامة الخاصة... لوبوان الفرنسية: بحضور نيكي أو عدمه نجح تسويق مهرجان جدة السعودية

بينما أفادت بعض مصادر العربية أن الاتفاق قد يوقع بالأحرف الأولى خلال ساعات بعد توافق كامل على بنوده.

وكان المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير قد اتفقا يوم الجمعة الماضي على تشكيل مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة 3 سنوات، وإرجاء تشكيل المجلس التشريعي إلى حين تشكيل حكومة مدنية في السودان تضم كفاءات وطنية.

كما اتفقا على إجراء تحقيق دقيق وشفاف في مختلف الأحداث والوقائع التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.