مبعوث أميركا يبحث مع البرهان تشكيل حكومة انتقالية مدنية

التقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في القصر الجمهوري في الخرطوم اليوم الاثنين، المبعوث الأميركي الخاص للسودان دونالد بوث.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، تناول اللقاء تطورات عملية المباحثات الجارية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بهدف التوصل لاتفاق يتم بموجبه تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية.

وأشار البرهان خلال اللقاء إلى أن "الشعب السوداني انتظر طويلاً ليرى هذه الحكومة"، مبيناً أن اللقاء مع المبعوث الأميركي تطرق إلى عدد من المواضيع الأخرى أيضاً.

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من جهته، أوضح المبعوث الأميركي أن اللقاء الذي جمعه برئيس المجلس العسكري كان "لقاءً جيداً ومثمراً، وعبّر عن تفاؤله بقرب تحقيق السودانيين لأحلامهم بتشكيل حكومة بقيادة مدنية ورئيس وزراء مستقل".

وكشف المبعوث الأميركي بأنه بصدد التحدث مع جميع الأطراف السودانية في هذا الشأن.

وأوضح أن "الولايات المتحدة مهتمة وملتزمة بمساعدة السودانيين في الوصول لاتفاق بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية"، وأنها "تريد أن ترى السودان وقد تجاوز المرحلة الحالية".

وأضاف بوث أن "الولايات المتحدة ستعمل مع شركاء السودان الدوليين الآخرين للتأكد من أن السودانيين حققوا اختراقا في هذا الشأن، حتى يتسنى دعمهم من المجتمع الدولي".