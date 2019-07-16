تجمع المهنيين: نرفض الحصانة المطلقة للمسؤولين

أعلن "تجمع المهنيين" في السودان رفضه للحصانة المطلقة للمسؤولين أثناء المباحثات، وقال المتحدث باسمه: "رفضنا الحصانة المطلقة للمسؤولين أينما كانوا".

وأضاف: "قوى الحرية والتغيير وافقت معنا على رفض الحصانة المطلقة للمسؤولين"، وأكد أنه "كانت هناك إشارات من المجلس العسكري بأنه لا توجد حصانة مطلقة".

وأوضح أن تجمع المهنيين موافق على الاتفاق السياسي، ولكنه يتحفظ على بند نسبة مشاركة النساء والشباب.

موضوع يهمك فيما تواصل الوساطة الإفريقية جهودها لعقد الاجتماع المرتقب، اليوم في الخرطوم، بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى... مسؤول أممي: الحكم المدني بالسودان يحتاج لحماية من الجيش السودان

وأكمل: "ليس لدينا أي تعليق على المسار السياسي الذي اتفق عليه بين التغيير والعسكري"، وأضاف: لكننا "لن نوقع على أي اتفاق لا يرضي تحقيق السلطة المدنية التي يريدها الشعب".

وحول مباحثات المجلس الدستوري أوضح المتحدث: "قدّمنا مسودة حول الإعلان الدستوري تماماً كما فعل المجلس العسكري". مؤكداً أن "الوثيقة الدستورية هي رد فعل من المجلس العسكري على ما طرحته قوى التغيير"، وأكمل: "هناك لجنة قانونية تصوغ ما يتم التوصل إليه من اتفاقات" وأضاف: هناك "نقطة خلافية أخرى تتعلق بتعيين رئيس السلطة القضائية".

عسكرة المدن

وضمن حديثه عن المسيرات الاحتجاجية قال: "نرجو من الجميع عدم الخروج في أية مظاهرات غير المظاهرات السلمية"، مضيفاً: "نرى عدم ضرورة تمديد الطوارئ الذي أعلنه المجلس العسكري".

وحذر المتحدث من أن "عسكرة المدن ظاهرة مخيفة جداً"، مؤكداً أن "على السلطات الأمنية الحرص على حماية جميع المواطنين".

وأضاف: "على المجلس العسكري أن يتخذ الإجراءات اللازمة لعودة الحياة المدنية".

وأكمل: "نحمّل السلطات الأمنية المسؤولية الكاملة عن ضحايا المظاهرات". وأكد مطالبة تجمع المهنيين "بلجنة تحقيق مستقلة لتصل للجهات التي ترتكب الجرائم بحق السودانيين".