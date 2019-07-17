قصة معلم الفيزياء الذي وقَّع مع حميدتي اتفاق السودان

أحمد ربيع سيد أحمد، معلم سوداني كتب اسمه في تاريخ البلاد بعد اختياره للتوقيع نيابة عن قوى الحرية والتغيير على الاتفاق السياسي بجانب الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي.

واليوم الأربعاء أعلن في السودان الاتفاق والتوقيع على الوثيقة الأولى للاتفاق السياسي لتقاسم السلطة، بحضور الوسيطَيْن الإفريقي والإثيوبي.

ويقول محمد الحسن على عبد اللطيف، وهو ناشط سوداني لـ" العربية.نت"، إن أحمد ربيع تخرج في كليه التربية جامعة الجزيرة، تخصص فيزياء، وحصل على الماجستير في علوم الرياضيات.

موضوع يهمك تم التوقيع الأربعاء، على وثيقة الاتفاق السياسي في السودان بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، التي أكدت أنه لا... بنود الاتفاق السياسي بين "الانتقالي" و"التغيير" بالسودان السودان

ويضيف أن ربيع يعمل معلماً للفيزياء والرياضيات للمرحلة الثانوية في مدرسة خالد بن الوليد شرق النيل، ويقيم في منطقة الحاج يوسف، وهو متزوج وله 3 أولاد، مشيراً إلى أنه اعتقل خلال مشاركته في أحداث الثورة السودانية في يناير/كانون الثاني الماضي، وأفرجت عنه السلطات في 11 أبريل/نيسان بعد ساعات من عزل الرئيس السابق عمر البشير.

وشارك ربيع في تجمع المهنيين، وتم اختياره ضمن 10 آخرين للتفاوض مع المجلس العسكري، واختير من جانب قوى الحرية والتغيير للتوقيع نيابة عنها على اتفاق تقاسم السلطة.