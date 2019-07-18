السودان.. الترويكا ترحب بالاتفاق بين الانتقالي والتغيير

رحبت دول الترويكا "النرويج وبريطانيا والولايات المتحدة"، الخميس، بالاتفاق الذي توصل إليه المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، في السودان، بشأن إعلان سياسي يحدد الهيكل والمسؤوليات على نطاق واسع للحكومة الانتقالية.

وجاء ضمن بيان أصدرته دول الترويكا: "نأمل أن تتمكن هذه المؤسسات من كسب ثقة ودعم الشعب السوداني".

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وأضاف البيان "وتُثني دول الترويكا على جهود الاتحاد الإفريقي والوسطاء الإثيوبيين والسودانيين في مساعدة الطرفين على التوصل إلى اتفاق".

وأكمل: "نشجع الطرفين على إبرام الاتفاق الدستوري الموازي بسرعة، وتشكيل الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون والتي طالب بها الشعب السوداني بشجاعة وسلمية منذ ديسمبر 2018".

وأعلنت الدول في بيانها: "نرحب بالتزام الطرفين بدعم تحقيق مستقل في أحداث 3 يونيو وغيرها من أعمال نرحب بالتزام الطرفين بدعم تحقيق مستقل في أحداث 3 يونيو وغيرها من أعمال العنف، وبالتفاوض على إنهاء النزاعات الداخلية في السودان".

واختتم البيان: "تتطلع دول الترويكا إلى العمل مع حكومة انتقالية يقودها مدنيون تعمل على تحقيق تطلعات الشعب السوداني إلى الحكم المستجيب للشعب والسلام والعدالة والتنمية".

حث واتفاق

وكانت دول الترويكا، نهاية يونيو، قد حثت المجلس العسكري الانتقالي في السودان على احترام حق التعبير وتجنب العنف تجاه المظاهرات، مؤكدة دعم المبادرة الإفريقية للانتقال السلمي للسلطة.

وأُعلن في السودان، الأربعاء، الاتفاق والتوقيع على الوثيقة الأولى، التي تتناول الاتفاق السياسي لتقاسم السلطة بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، وتم التوقيع بحضور الوسيطَيْن الإفريقي والإثيوبي، فيما أُعلن أن التوقيع على الوثيقة الدستورية تم تأجيله إلى يوم الجمعة.