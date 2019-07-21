المهدي: أحزاب متطرفة تراهن على الفوضى في السودان

حذر الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي المعارض في السودان، من أحزاب تراهن على الفوضى ولا تؤمن بالديمقراطية وتنظر للفترة الانتقالية كفرصة لبناء مجد سياسي، على حد قوله.

وطالب المهدي بتحقيق مستقل وشفاف في كل الجرائم التي ارتُكبت قبل وبعد فض الاعتصام في الثالث من يونيو/حزيران، داعياً قوى الثورة للسعي بعجلة وتعقل للوصول إلى سلطة مدنية ديمقراطية.

وإلى ذلك، قال مصدر قضائي سوداني إن لجنة التحقيق في أحداث فض اعتصام الخرطوم ستسلّم النائب العام، الأحد، تقريرها بعدما استكملت تحرياتها.

موضوع يهمك فجّرت مهاجمة انتحارية شحنتها الناسفة خارج مستشفى في باكستان، الأحد، بينما كان يتم إحضار جرحى إطلاق نار سابق استهدف... باكستان.. انتحارية طالبانية تفجر نفسها في مشفى العرب و العالم

وتضم اللجنة التي شكلت في الرابع من يونيو/حزيران الماضي وفق قرار النائب العام رؤساء نيابات عامة ووكلاء أعلى نيابات ووكلاء أوائل نيابات وممثلين للشرطة وللقضاء العسكري.

وكانت اللجنة استجوبت طيلة فترة عملها 20 شاهداً، كما تسلمت فيديوهات خاصة بفض الاعتصام، وحسب إحصاءات وزارة الصحة السودانية بلغ عدد قتلى فض ساحة الاعتصام قرب القيادة العامة للجيش في الخرطوم 61 شخصا.