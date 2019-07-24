السودان: تكليف محمد عثمان الحسين برئاسة الأركان

كلّف المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الأربعاء، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين برئاسة الأركان.

وقال رئيس الأركان السوداني المكلف، في خطاب له عقب تكليفه، إن قوات الجيش والشرطة والدعم السريع ستظل موحدة.

موضوع يهمك قال رئيس حزب الأمة السوداني، صادق المهدي، في مقابلة مع الحدث، إنّ المجلس العسكري يُحمَد له حمايته للاعتصام مما وصفه بـ... الصادق المهدي: الجيش حمى السودانيين من المشروع الدموي العربية

وأعلن الجيش السوداني، الأربعاء، توقيف رئيس الأركان السابق وعدد من كبار ضباط الجيش وجهاز الأمن والمخابرات وقيادات الحركة الإسلامية بتهمة التخطيط والمشاركة في محاولة انقلاب في 11 تموز/يوليو قالت السلطات إنها أحبطتها.

وذكرت وكالة الأنباء، نقلاً عن بيان عسكريّ أن "الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف تفاصيل هذا المخطط والمشاركين فيه وعلى رأسهم الفريق هاشم عبد المطلب أحمد، رئيس الأركان المشتركة وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني برتب رفيعة بجانب قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني البائد"، الذي كان يقوده الرئيس السابق عمر البشير.

رئيس الأركان المكلف: "قد تابعتم في الأسابيع الماضية الإعلان عن محاولة انقلابية فاشلة وبعد جهود حثيثة ومتابعات من قبل الأجهزة الأمنية تمكنت من الكشف عن تفاصيل هذا المخطط والمشاركين فيه وعلى رأسهم الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد رئيس الأركان المشتركة وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني برتب رفيعة بجانب قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني البائد وتم التحفظ عليهم ويجري التحقيق معهم لمحاكمتهم".

وأضاف: تهدف المحاولة الفاشلة إلى إجهاض ثورتكم المجيدة وعودة نظام المؤتمر الوطني البائد للحكم وقطع الطريق أمام الحل السياسي المرتقب، الذي يرمي إلى تأسيس الدولة المدنية التي يحلم بها الشعب السوداني.