تحقيقات فضّ اعتصام السودان: تورط ضباط بإطلاق النار

أعلن رئيس لجنة التحقيق بفض الاعتصام في السودان فتح الرحمن سعيد، اليوم السبت، أن أفراداً من القوات المنفذة لعملية كولومبيا أطلقوا النار على المعتصمين.

وقال رئيس اللجنة إن النائب العام خاطب المجلس العسكري، وطلب منه محضر تحقيق اللجنة المشكلة من قبله.

وأكد أن ملثمين كانوا يطلقون النار من ساحة الاعتصام، وسمت لجنة التحقيق بالأحرف الأولى الضباط المسؤولين عن أحداث فضّ الاعتصام.

وقال إن منطقة كولومبيا شهدت مظاهر خارجة عن القانون. مؤكداً أن بعض المتفلتين استغلوا التجمع السلمي للمعتصمين.

وأضاف أن لجنة التحقيق اتبعت أسلوب التحقيق الاستقصائي، مؤكداً أن اللجنة حرصت على تطبيق المعايير الدولية في التحقيقات.

وقال إن لجنة التحقيق تحصلت على الخطة العسكرية الأولوية لنظافة منطقة كولومبيا، لافتاً إلى الحصول على 29 مستنداً بينهم تقرير فني عن معاينة مكاني الاعتصام وكولومبيا.

وأشار فتح الرحمن سعيد إلى أن لجنة التحقيق استمتعت إلى 59 شاهداً، وأن اللجنة اعتمدت في تحديد عدد المتوفين والمصابين على سجلات المشارح والشرطة.

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وكشف عن أن لجنة التحقيق تحصلت على سي دي عن مكان الاعتصام من أحد الشهود المعتصمين.

وحددت اللجنة ضابطين أحدهما برتبة لواء والآخر برتبة عميد بوصفهما مَنْ قاما بإعطاء أوامر وتحريك قوة مكافحة الشغب التابعة للدعم السريع إلى منطقة الاعتصام، وذلك دون وجود أي تعليمات ودون أن يكون لهما أي تكليف بالمشاركة في تنظيف منطقة كولومبيا. وذكرت أنهما قادا القوة من معسكر الصالحة وأدخلاها إلى منطقة الاعتصام لتعتدي على المعتصمين. كما كشفت اللجنة أن ضابطاً آخر برتبة مقدم شارك أيضاً بقواته في الدخول لمنطقة الاعتصام.

ووجهت النيابة اتهامات لسبعة ضباط أحدهم برتبة لواء، واثنان برتبة عميد وواحد برتبة عقيد ومقدم وآخران برتبة رائد وسابع برتبة رقيب، تحت طائلة المادة 186 من القانون الجنائي (الجرائم ضد الإنسانية)، وتم ضمهم كمتهمين أساسيين في الدعوى، مع استمرار الدعاوى المرفوعة في النيابات الأخرى، وفق مواقع محلية.

من جهته قال معتز محمد صالح، عضو نداء السودان والقيادي في قوى التغيير لـ"الحدث" إن الجديد في تقرير لجنة التحقيق هو تحديد رتب الضباط.

وأضاف أن التحقيق لم يبيّن من هي الجهة النظامية التي قامت بأحداث العنف.

وكان النائب العام المكلف من قبل المجلس العسكري عبد الله أحمد عبد الله قد تسلم الأحد الماضي تقرير لجنة التحري والتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة من رئيس اللجنة فتح الرحمن سعيد.

وجاء الإعلان في وقت تتصاعد فيه احتجاجات متظاهرين يرفعون شعار "العدالة أولاً"، للمطالبة بحق القتلى من المتظاهرين.