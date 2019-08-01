السودان.. انقضاء جولتي مفاوضات بين الانتقالي والتغيير

أعلن التلفزيون السوادني، الخميس، انقضاء جولتين من المفاوضات بين المجلس الانتقالي العسكري وإعلان قوى الحرية والتغيير حول الوثيقة الدستورية.

واستأنف المجلس العسكري الحاكم في السودان وقادة الاحتجاج، مساء الخميس، التفاوض لحل مسائل متعلقة بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية، فيما تظاهر الآلاف في أرجاء السودان تنديدا بمقتل ستة هذا الأسبوع بينهم أربعة طلاب.

ووقبيل بدء المفاوضات، تقرر نقل مقر جلسة التفاوض بين الانتقالي والتغيير إلى قاعة الصداقه بدلا من فندق كورنثيا ومنع الإعلام من التغطية.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن الفريق شمس الدين كباشي، رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، أن المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي و"قوى إعلان الحرية والتغيير" في شأن الوثيقة الدستورية ستستأنف مساء الخميس.

إلى ذلك، أكد قيادي في "قوى الحرية والتغيير" في السودان، وجود تطابق بالرؤى بين هذه الحركة والمجلس العسكري الانتقالي حول الوثيقة الدستورية.

وقال ساطع الحاج في مؤتمر صحافي: "تم الاتفاق مع المجلس الانتقالي على المسائل الأساسية في مسودة وثيقة الدستور"، وأيضاً "اتفقنا مع العسكري على تشكيل مجلسي السيادة والوزراء وصلاحيات المجلس التشريعي".

وتابع: "اتفقنا على عدم وجود حصانة مطلقة ولكنها إجرائية فقط".

وقال ساطع إنه تمت مناقشة تبعية قوات الدعم السريع، وستخضع لمزيد من التفاوض.

حسم الكثير من النقاط

وفي وقت سابق، قال ساطع في حديث مع موقع "تايستي نيوز" السودان، إن اللجان الفنية المشتركة بين الطرفين حسمت الكثير من النقاط.

وأكد أن الجانبين اتفقا على السابع من أغسطس/آب كموعد أقصى للتوقيع على الوثيقة الدستورية، مشدداً على أن التطلع الآن ينصب على قرب تشكيل مؤسسات المرحلة الانتقالية.

موضوع يهمك أعلن المجلس الانتقالي العسكري في السودان فصل 7 من القوى التي أطلقت الرصاص في الأبيض وتسليمهم للنيابة السودانية.وأشار... الانتقالي السوداني: تسليم 7 أطلقوا النار في الأبيض للنيابة السودان

وكشف عن وجود محاولات لإقناع "الحزب الشيوعي السوداني" بالتراجع عن قراره الانسحاب من التفاوض ورفض المشاركة في مؤسسات الانتقال.

تمثيل منصف للمرأة

وفي سياق آخر، أكد ساطع أن "مجلس السيادة" سيشهد تمثيلا منصفا للمرأة، كما ستمثل فيه كل الأقاليم.

وأخيراً، أكد ساطع قيام "مسيرة مليونية" اليوم الخميس، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة ومتحدثاً عن "مراقبة لكتائب الظل".

يذكر أن مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" في السودان أفاد بأن الوساطة الإفريقية دعت المجلس العسكري الانتقالي و"قوى الحرية والتغيير" إلى التفاوض السابعة مساء اليوم الخميس.

كما أفاد المراسل بأن الجلسة ستخصص لحسم القضايا العالقة بشأن المرحلة الانتقالية في البلاد، خصوصا ما يتعلق بالإعلان الدستوري.