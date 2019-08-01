السودان.. مقتل 4 متظاهرين بإطلاق نار في أم درمان

أفادت لجنة أطباء السودان، اليوم الخميس، بمقتل 4 متظاهرين في إطلاق نار في أم درمان.

وكانت السلطات السودانية، قررت إغلاق المدارس في أرجاء البلاد حتى إشعار آخر، غداة مقتل خمسة طلاب بالرصاص خلال مسيرة في مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان، بحسب الإعلام الرسمي.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن الأمين العام لديوان الحكم الانتقالي صديق جمعة وجّه "ولاة الولايات بتعطيل الدراسة لكل المرحلة التعليمية ثانوي وأساسي ورياض أطفال ابتداء من الأربعاء 31 تموز/يوليو ولحين إشعار آخر"، وذلك حسب توجيه المجلس العسكري الانتقالي.

موضوع يهمك ارتفعت حصيلة الهجومين الإرهابيين المتزامنين اللذين هزا عدن (جنوب اليمن) اليوم الخميس إلى 49 قتيلاً من الجيش والأمن، بحسب... ارتفاع حصيلة هجومي عدن الإرهابيين إلى 49 قتيلاً و48 جريحاً اليمن

وكان تجمع المهنيين السودانيين إلى تظاهرات مليونية اليوم الخميس على خلفية أحداث الأبيض.

إلى ذلك، يستأنف المجلس العسكري الحاكم في السودان وقادة الاحتجاج، مساء الخميس، التفاوض لحل مسائل متعلقة بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية، فيما تظاهر الآلاف في أرجاء السودان تنديدا بمقتل ستة هذا الأسبوع بينهم أربعة طلاب.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن الفريق شمس الدين كباشي، رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، أن المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي و"قوى إعلان الحرية والتغيير" في شأن الوثيقة الدستورية ستستأنف مساء الخميس.

إلى ذلك، أكد قيادي في "قوى الحرية والتغيير" في السودان، وجود تطابق بالرؤى بين هذه الحركة والمجلس العسكري الانتقالي حول الوثيقة الدستورية.