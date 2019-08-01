"التغيير" السودانية: محاولات لاختراق المتظاهرين بعناصر مسلحة

أكدت "قوى الحرية والتغيير" في السودان، الخميس، وجود محاولات "لجر البلاد لدائرة العنف"، متهمةً "النظام البائد وكتائب الظل" بهذه المحاولات.

وقد أصدرت "لجنة العمل الميداني" في "قوى الحرية والتغيير" بيانا أكدت فيه وجود محاولات "لاختراق مجموعات من الثوار وزرع بعض منتسبي النظام السابق وفلوله وسطهم". كما زعمت اللجنة قيام "النظام بتوزيع أسلحة نارية لبعض هذه المجموعات".

وأكدت أن هذا المخطط يهدف لافتعال العنف على نطاق واسع بدفع هذه المجموعات لإطلاق الرصاص الحي على المواطنين والقوات النظامية، معتبرةً أنها "محاولة لجر البلاد لدائرة العنف بغرض قطع الطريق أمام ثورة شعبنا العظيم من الوصول إلى أهدافها وفق إعلان الحرية والتغيير".

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وأكدت اللجنة الميدانية أن هذا المخطط "يتم بتدبير وإدارة وتنسيق ومتابعة مباشرة من واحد من قيادات الجهاز سابقاً"، موضحةً أن هذا القيادي تمت إحالته للتقاعد في 2018 واتهامه في قضايا فساد مالي، وقد قبع في السجن لفترة قبل إطلاق سراحه في الشهور السابقة.

وحمّلت اللجنة المجلس العسكري الانتقالي "المسؤولية كاملة عن أي أحداث للعنف والقتل وإراقة دماء السودانيين" تنتج عن هذا المخطط.

وتابعت: "لن نتراجع عن استخدام كل وسائل المقاومة السلمية حتى تمام الوصول بثورة شعبنا إلى غاياتها، وهي وسائل وأدوات شرعية وقانونية تقر بها وتحميها المواثيق الدولية. سنستمر في تسيير المواكب والتظاهرات وإصدار جداول العمل الثوري السلمي المقاوم".

ودعت اللجنة السودانيين في كافة المدن والقرى والبلدات للخروج للتظاهرة اليوم الخميس.