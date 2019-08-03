الاحتفالات تعم السودان بعد الاتفاق على وثيقة الدستور

شهدت شوارع العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى في البلاد فرحة واحتفالات عارمة بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق كامل بشأن الوثيقة الدستورية.

وأعلن الوسيط الإفريقي، محمد ولد لبات، فجر السبت، أن المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير قد ناقشا كل بنود الوثيقة الدستورية وتوصلا إلى اتفاق كامل حول كافة بنودها، كما اتفقا على تكوين لجنة مصغرة من الطرفين لإعداد الاتفاق للتوقيع.

كذلك أكد المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير أن التوقيع النهائي على الوثيقة سيكون يوم الأحد المقبل.

وبحسب مراسل "العربية"، فإن الوثيقة الدستورية تضمنت مسودة السلام.

ونصت مسودة الوثيقة الدستورية على أن قوات الدعم السريع سوف تتبع القائد العام للقوات المسلحة في الفترة الانتقالية، وأن جهاز المخابرات العامة سيكون تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء.