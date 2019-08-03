البرلمان العربي يُرحب بالاتفاق السوداني

رحب البرلمان العربي بالتوقيع على الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان.

وأعلن الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي عن ترحيبه بالاتفاق على الإعلان الدستوري الذي تم الإعلان عنه السبت بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان، معتبراً الاتفاق خطوة هامة على طريق إتمام متطلبات المرحلة الانتقالية تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والسلام والحرية والنهضة والازدهار.

وعبر رئيس البرلمان العربي عن تثمينه لكافة الجهود التي بُذلت من كافة الأطراف للتوصل لهذا الاتفاق الدستوري الهام على الرغم من الصعوبات الجسيمة التي تعترض مسار المرحلة الانتقالية الحالية التي تمر بها السودان، مُشيداً بالمسؤولية الكبيرة التي تحلى بها المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير للوصول لهذا الاتفاق الهام.

وأكد رئيس البرلمان العربي وقوف البرلمان العربي مع السودان في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها، ودعمه ومساندته للحوار السياسي، داعياً كافة الأطراف السودانية من جهات رسمية وقوى وأحزاب سياسية وحركات مدنية وشبابية بدعم الاتفاق والاستمرار في منهج الحوار والتوافق ودعم المسار السياسي والتغلب على تحديات المرحلة الانتقالية الحالية وصولاً إلى المرحلة الدائمة تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني.