قرقاش: السودان يطوي صفحة البشير والإخوان ويدخل حقبة جديدة

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، الأحد، إن السودان يدخل حقبة جديدة في تاريخه السياسي بالتحول إلى الحكم المدني.

يطوي السودان صفحة حكم البشير والإخوان ويدخل حقبة جديدة في تاريخه السياسي بالتحول الى الحكم المدني، الطريق إلى دولة المؤسسات والإستقرار والإزدهار لن يكون مفروشا بالورود ولكن ثقتنا في السودان الشقيق وشعبه وتكاتف المخلصين حوله كبير. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 4, 2019

وكتب في تغريدة على حسابه في "تويتر"، "يطوي السودان صفحة حكم البشير والإخوان ويدخل حقبة جديدة في تاريخه السياسي بالتحول إلى الحكم المدني، الطريق إلى دولة المؤسسات والاستقرار والازدهار لن يكون مفروشاً بالورود ولكن ثقتنا في السودان الشقيق وشعبه وتكاتف المخلصين حوله كبيرة".

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هذا وشهدت شوارع العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى في البلاد أمس السبت، فرحة واحتفالات عارمة بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق كامل بشأن الوثيقة الدستورية.

وأعلن الوسيط الإفريقي، محمد ولد لبات، فجر السبت، أن المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير قد ناقشا كل بنود الوثيقة الدستورية وتوصلا إلى اتفاق كامل حول كافة بنودها، كما اتفقا على تكوين لجنة مصغرة من الطرفين لإعداد الاتفاق للتوقيع.

ويترقب السودان اليوم، التوقيع على الاتفاق النهائي مع المجلس العسكري، وفق ما أعلنه عضو وفد التفاوض عن قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، بابكر فيصل.