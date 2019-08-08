أميركا: ملتزمون بمساعدة السودان في الانتقال لحكومة مدنية

قال مساعد وزير الخارجية الأميركي، ديفيد هيل، إن قادة المجلس العسكري في السودان، وقادة الاحتجاجات، قطعوا تعهدات قوية بالتزام الانتقال إلى الحكم المدني.

وأضاف هيل، بعد لقائه الجانبين في الخرطوم، أن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة السودان في الانتقال إلى حكومة يقودها مدنيون، وتعكس إرادة الشعب.

ووصف المسؤول الأميركي الاتفاق الذي توصل إليه المجلس العسكري والمحتجون بالتاريخي، إلا أنه أكد استمرار إدراج السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب في الوقت الحالي.

مطالبة برفع السودان من لائحة الإرهاب

من ناحية أخرى، طالب السودان الولايات المتحدة الأميركية بضرورة رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وجاءت هذه الدعوة بعد لقاء جمع وكيل وزارة الخارجية السوداني المكلف السفير عمر دهب بالمبعوث الأميركي الخاص للسودان السفير دونالد بوث.

وبحث الطرفان العلاقات الثنائية وتطلعات السودان لإعادة دمجه في المجتمع الدولي بعد اكتمال الاتفاق على ترتيبات الفترة الانتقالية وتشكيل الحكومة المدنية.

موضوع يهمك قال الوسيط الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، أمس الأحد، إن مهمته انتهت، وسيغادر السودان لأن تكليفه الذي حدده له الاتحاد... الوسيط الإفريقي: السودانيون أحدثوا تغييراً مهماً بتشكيل هياكل الدولة المدنية السودان

ومن جانبه، أكد المبعوث الأميركي أن حكومته تعمل مع شركائها للنظر في كيفية تقديم يد العون للسودان.

قمح من السعودية والإمارات للشعب السوداني

وفي سياق ذي صلة، قدمت السعودية والإمارات خمس مئة وأربعين ألف طن من القمح لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للشعب السوداني لثلاثة أشهر كمرحلة أولى.

وتأتي هذه المساعدة كجزء من حزمة المساعدات التي أقرتها الرياض وأبوظبي في شهر أبريل والبالغة قيمتها ثلاثة مليارات دولار أميركي لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي.

وكان البلدان أودعا 500 مليون دولار في البنك المركزي السوداني لتعزيز مركزه المالي، كما سيتم صرف بقية المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة من الغذاء والدواء والمشتقات النفطية واحتياجات الموسم الزراعي.