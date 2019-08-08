السودان.. أنباء عن إطلاق النائب السابق للبشير

أفادت مصادر "العربية"، صباح الخميس، أنه تم إطلاق سراح بكري حسن صالح، النائب الأول الأسبق للرئيس المعزول عمر البشير.

وكان بكري حسن صالح اعتقل إثر اتهامه بالضلوع في محاولة انقلابية. والثلاثاء، قال جهاز المخابرات العامة السوداني، إن التحقيقات بشأن المحاولة الانقلابية الأخيرة شارفت على الانتهاء، وسيتم تقديم المدانين للمحاكمة عقب عطلة عيد الأضحى.

وعلمت "العربية" من مصادر موثوقة صدور قرار بالإفراج عن عدد من قيادات الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني من بينهم أمين حسن عمر، وسيّد الخطيب، وكمال عبد اللطيف، وطارق حمزة.

وفي 24 تموز/يوليو الماضي، أعلنت القوات المسلحة السودانية، كشفها محاولة انقلابية شارك فيها رئيس الأركان المشتركة وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، بجانب قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني.

وحينها، اعتبرت القوات المسلحة أن "هدف المحاولة الانقلابية الفاشلة هو إجهاض ثورة الشعب المجيدة وعودة نظام المؤتمر الوطني البائد للحكم وقطع الطريق أمام الحل السياسي المرتقب، الذي يرمي إلى تأسيس الدولة المدنية التي يحلم بها الشعب السوداني".