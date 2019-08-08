السودان.. تقديم المتورطين في محاولة الانقلاب للمحاكمة

قال جهاز المخابرات السوداني، الأربعاء، إن التحقيقات بشأن المحاولة الانقلابية الأخيرة شارفت على الانتهاء، وسيتم تقديم المدانين للمحاكمة عقب عطلة عيد الأضحى.

وأوضح الناطق الرسمي لجهاز المخابرات العامة، في تعليق على الصفحة الرسمية للجهاز على فيسبوك، أنه سيتم إطلاق سراح كل من أثبتت لجان التحقيق عدم توفر البيانات القانونية الكافية لمشاركته في المحاولة الانقلابية، وفق وسائل إعلام محلية.

وكانت القوات المسلحة السودانية قد أعلنت، في تموز/يوليو الماضي، كشفها محاولة انقلابية شارك فيها رئيس الأركان المشتركة السابق، هاشم عبد المطلب أحمد، وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني برتب رفيعة.

وذكر بيان صدر عن القوات المسلحة السودانية أن "هدف المحاولة الانقلابية الفاشلة هو إجهاض ثورة الشعب، وعودة نظام المؤتمر الوطني للحكم، وقطع الطريق أمام الحل السياسي المرتقب الذي يرمي إلى تأسيس الدولة المدنية التي يحلم بها الشعب السوداني".