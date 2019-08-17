البرلمان العربي يطالب برفع السودان من قائمة الإرهاب

طالب رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي، برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال السلمي، على هامش مشاركته على رأس وفد من البرلمان العربي في حفل التوقيع على وثائق المرحلة الانتقالية في السودان، إن "البرلمان العربي وانطلاقاً من التزامه بالوقوف مع السودان ودعمه، أعد مذكرة قانونية سيتم إرسالها بالتنسيق مع حكومة السودان إلى الإدارة والكونغرس الأميركيين".

وأشار إلى أن "توافق أبناء السودان على خارطة طريق لبناء مستقبل بلادهم لحظة تاريخية"، مؤكداً أن "هذا الاتفاق الهام هو ثمرة جهود مخلصة ساهمت فيها أطراف عديدة من المحبين للسودان والحريصين على أمنه واستقراره والساعين للوقوف إلى جانبه في مرحلة انتقالية بالغة الحساسية تتطلب تغليب المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار آخر".

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كما شدد على أن "صوت العقل والحكمة انتصر في السودان، وفشل مشروع التخريب والفوضى وانتصر مشروع الدولة والسلام، وتم كتابة فصل جديد من تاريخ السودان الناصع والمشرق، بالتوصل إلى هذا الاتفاق الهام الذي يعكس المسؤولية الكبيرة التي تحلت بها الأطراف السودانية المدنية منها والعسكرية"، مضيفاً أن "الاتفاق يمهد لبناء دولة ديمقراطية مدنية، ويقطع الطريق أمام دُعاة الفتنة والانقسام والتخريب، الذين يتربصون للنيل من الدول العربية لإدامة الفوضى وتقسيمها وتفتيت مجتمعاتها".

كذلك ثمّن السلمي عالياً الدعم المالي المشترك الذي قدمته المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للسودان بمبلغ ثلاثة مليارات دولار، منها 500 مليون دولار كوديعة في البنك المركزي السوداني ودعم مصر لتحقيق الأمن والسلام في السودان، داعياً الدول العربية لدعم السودان في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها، وعلى وجه الخصوص الدعم الاقتصادي الذي يؤمن الاحتياجات الضرورية للشعب.