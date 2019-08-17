المبعوث الإفريقي: نقدر دور السعودية في تسهيل التوصل للاتفاق بالسودان

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، السبت، تعليقاً على الاتفاق الانتقالي الذي وقعته الأطراف السودانية رسمياً "إننا واثقون من أن الاتفاق سيرسم مستقبلا مشرقا للشعب السوداني"، فيما أشاد المبعوث الإفريقي محمد الحسن ولد لبات بدور السعودية في تسهيل التوصل للاتفاق بالسودان.

وأضاف الجبير خلال مؤتمر صحافي مشترك في أعقاب التوقيع على الاتفاق الانتقالي، أن السعودية بذلت كل الجهود للمساهمة في تحقيق تطلعات الشعب السوداني والتوصل للاتفاق.

وأردف الجبير قائلا "نؤمن بضرورة الحفاظ على استقرار السودان وحمايته من أي تدخلات خارجية"، مشيرا إلى أن التدخلات الخارجية كانت ستؤدي لفوضى عارمة في أوساط الشعب السوداني.

من جانبه أعرب المبعوث الإفريقي محمد الحسن ولد لبات عن تقديره لدور السعودية في تسهيل التوصل للاتفاق في السودان، متمنيا أن تواصل السعودية مساعي حشد الدعم للسودان، بينما شدد ممثل المجلس العسكري على أن أي تهديد لأمن السعودية هو تهديد لأمن السودان.

أما المبعوث الإثيوبي محمود درير فاعتبر أن السودان يمر بمرحلة حاسمة من تاريخه الحديث، فيما أكد نائب رئيس حزب الأمة القومي إبراهيم الأمين أن "ثورة السودان سلمية ولا نقبل بأي تدخل في شؤونها".

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ووقعت الأطراف السودانية في الخرطوم رسمياً على الاتفاق الانتقالي، السبت، بحضور وفود دولية.

ووقع الاتفاق أحمد ربيع، ممثلاً لقوى الحرية والتغيير (المعارضة)، ومحمد حمدان دقلو (حميدتي) عن المجلس العسكري الانتقالي. وشهد على التوقيع رئيسا وزراء مصر ورئيس المفوضية الإفريقية.

وعلا التصفيق في الصالة التي تواجد فيها رؤساء دول وحكومات وشخصيات من دول عدة بعد التوقيع على الاتفاق الذي من شأنه أن يؤدي إلى حكم مدني في البلاد.

وعرض في بداية مراسم الحدث المسمى "فرح السودان" فيلم تسجيلي عن الثورة السودانية.