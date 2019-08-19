بطلب قوى التغيير.. إرجاء تشكيل المجلس السيادي السوداني

أفاد المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان، الاثنين، أن قوى الحرية والتغيير طلبت مهلة 48 ساعة حتى تتمكن من التوصل لتوافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها للمجلس السيادي.

وأكد المجلس أنه تم إرجاء تشكيل المجلس السيادي بسبب تأخر قوى التغيير في تقديم مرشحيها.

كذلك جدد المجلس التزامه مع قوى التغيير بالجدول الزمني للمرحلة الانتقالية في البلاد.

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حسم وعودة عن الحسم

ورغم إعلان المجلس العسكري تأخر قوى التغيير في تقديم مرشحيها للمجلس السيادي، فإن القوى المعارضة التي وقعت الوثيقة الدستورية مع المجلس العسكري كانت أعلنت حسم أسماء مرشحيها للمجلس السيادي، بعد خلاف ثار حول اسمين، حيث دفع تجمع القوى المدنية باسم عائشة موسى، فيما رشح تجمع المهنيين السودانيين، طه عثمان، بحسب مصادر قناة "العربية" الأحد.

قالت المصادر حينها، إن اجتماعا داخليا لقوى التغيير انتهى باعتماد أسماء المرشحين الذين يمثلون الأقاليم الخمسة في الشمال والشرق والغرب والوسط والجنوب.

واعتمدت قوى التغيير في وقتٍ سابق أسماء صديق تاور لقوى الإجماع، ومحمد الفكي للتجمع الاتحادي، وحسن شيخ إدريس لنداء السودان.

العسكري يحسم

من جهته، حسم المجلس العسكري اختيار مرشحيه للسيادي، حيث اختار المجلس العسكري الانتقالي في السودان، 5 من أعضائه الحاليين لتمثيله في المجلس السيادي.

وقرر "العسكري" أن يتولى الفريق عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس السيادي.

إلى ذلك، سيمثل العسكري في المجلس السيادي كل من الفريق محمد حمدان "حميدتي"، والفريق شمس الدين كباشي، والفريق ياسر العطا، والفريق صلاح عبد الخالق، ويتألف المجلس العسكري الانتقالي السوداني من 7 أعضاء.