انتهاء أول جلسة لمحاكمة البشير.. الجلسة القادمة السبت

انتهت أول جلسة محاكمة للرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، الاثنين، وتحدد السبت المقبل موعداً لعقد جلسة محاكمة أخرى.

وشهدت جلسة، الاثنين، الاستماع لأحد الشهود، وتأكيد الرئيس المعزول على أقواله السابقة.

ويواجه البشير تهما بحيازة العملات الأجنبية والفساد، فضلا عن اتهامات أخرى بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، ويريد المدعون كذلك استجوابه بشأن مزاعم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكان الرئيس السوداني المعزول البشير، الذي حكم السودان طيلة 30 عاماً، قد وصل إلى المحكمة، الاثنين، في الخرطوم حيث بدأت محاكمته.

وقال مراسل وكالة "فرانس برس" من أمام معهد العلوم القضائية والقانونية حيث تجري المحاكمة إن البشير وصل وسط حراسة عسكرية كبيرة.

وفي التفاصيل، علنا وعلى الهواء مباشرة ووسط إجراءات أمنية مشددة، استؤنفت جلسات محاكمة البشير في معهد التدريب القضائي شرقي العاصمة الخرطوم وفقاً لممثل هيئة الدفاع عن البشير.

موضوع يهمك أفادت مراسلة "العربية"، الأربعاء، بتأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد... السودان.. تأجيل محاكمة البشير إلى 15 أغسطس السودان

وتأجلت محاكمة البشير من السبت إلى الاثنين تزامنا مع التوقيع النهائي على وثائق الحكومة الانتقالية ستنظر في الدعوى الجنائية ضده وفقاً لتُهم تتعلق بحيازته النقد الأجنبي، والنقد السوداني، والثراء غير المشروع، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالفساد. حيث تم العثور في منزل البشير على مبلغ 7 ملايين يورو و350 ألف دولار، و5 ملايين جنيه سوداني.

وكانت أول جلسة لمُحاكمة البشير مقررة في نهاية يوليو/تموز الماضي لكن تم تأجيلها لعدم حضوره بسبب دواعٍ أمنية.

يذكر أن الجيش السوداني كان عزل البشير عن حكمه الذي امتد لـ30 عاما بعد ازدياد الاحتجاجات الشعبية في الحادي عشر من إبريل/نيسان الماضي.