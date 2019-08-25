مجلس السيادة السوداني يعفي والياً من منصبه

في أول بيان له أصدر مجلس السيادة السوداني قراراً أعفى بموجبه والي ولاية البحر الأحمر، اللواء ركن عصام عبد الفراج، من منصبه. وشمل القرار أيضاً إعفاء مدير جهاز الأمن بالولاية.

وجاء قرار الإقالة على خلفية اشتباكات قبلية شهدتها الولاية، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات وإحراق عدد من المنازل والمنشآت، وفشلت الولاية في حسم النزاع القبلي.

وشهدت ولاية البحر الأحمر أحداث عنف أدت لمقتل 27 شخصاً، وجرح العشرات، وحرق عشرات المنازل في نزاع بين عشيرتي "النوبة والبني عامر".

وأضاف البيان، الذي تلاه العميد الطاهر أبو هاجة، الناطق الرسمي باسم المجلس، أن الأخير قرر تفعيل حالة الطوارئ بالولاية واعتقال مثيري الشغب، داعياً إلى إجراء مصالحات لمنع وقوع الأحداث مجدداً.

ولم يتم تسمية الوالي الجديد بعد، فيما ذكرت تقارير إخبارية أن قرار تعيينه بيد رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، وسيعلن عنه الاثنين.

وقال المجلس السيادي، في بيان رسمي، السبت، إنه اتخذ عدة خطوات تحفظ هيبة السودان والسلام الاجتماعي، وتحافظ على الأرواح جراء الاقتتال القبلي الذي جرى في مدينة بورتسودان، وخلف عدداً من القتلى والجرحى.

وبحسب البيان، أكد المجلس تفعيل حالة الطوارئ المعلنة في البلاد، وتكوين لجنة لتقصي الحقائق والعمل على الإيفاء بالتعويضات وجبر الضرر، وشدد على حيادية الأجهزة الأمنية والنظامية وتعاملها مع أطراف الصراع.

وأعلن المجلس دعمه الحلول السياسية التي ترسخ التعايش والسلام الاجتماعي في مدينة بورتسودان وعموم السودان، مشدداً على أهمية المدينة كميناء رئيسي للبلاد، معتبراً أي استهداف لها استهدافاً للأمن القومي في البلاد.