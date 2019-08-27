بعد اشتباكات قبلية.. تعزيزات عسكرية تصل بورسودان

أفادت وكالة الأنباء السودانية، الثلاثاء، عن وصول 700 جندي و100 عربة عسكرية لولاية البحر الأحمر لتعزيز الأمن في مدينة بورسودان بعد اشتباكات قبلية.

وأرسلت التعزيزات العسكرية على الرغم من أن المشكلة بين قبيلتي النوبة وبني عامر في طريقها إلى الحل السلمي والتوافقي بينهما، بحسب ما أفادت الوكالة الرسمية.

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مقتل 37 شخصاً

وكانت لجنة أطباء السودان، أعلنت الاثنين، مقتل 37 شخصا على الأقل، وإصابة نحو 200 آخرين خلال اشتباكات بين القبيلتين في ولاية البحر الأحمر شرقي البلاد.

واندلعت اشتباكات الأسبوع الماضي بين قبيلتي بني عامر والنوبة في بورتسودان، كبرى مدن ولاية البحر الأحمر والميناء الرئيسي في البلاد.

يذكر أن مجلس السيادة كان أعلن رسميا، مساء الأحد، حالة الطوارئ في المدينة. وقال المتحدث باسم المجلس، إنه تمت إقالة القائم بأعمال والي ولاية البحر الأحمر ومدير جهاز الأمن بالولاية.

وغالبا ما تحصل اشتباكات قبلية في العديد من مناطق السودان، خصوصا في منطقة دارفور الغربية التي تمزقها الحروب.