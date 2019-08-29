حكومة السودان معلقة.. وحمدوك يطلب مهلة

حدد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، جدولاً زمنياً لمراجعة ترشيحات الوزارات في البلاد.

وأفادت مراسلة العربية الخميس، أن حمدوك طلب من الأطراف السودانية المعنية بالملف الحكومي مهلة تتراوح بين 48 ساعة إلى 72 ساعة كي يستطيع تقديم تشكيلته الوزارية.

إلى ذلك، أفادت أن تأخر تقديم الأسماء من قبل الحرية والتغيير، بالإضافة إلى ملاحظات رئيس الحكومة المكلفة على بعضها أخّر الإعلان عن الحكومة.

كما أشارت إلى أن بعض الأصوات داخل المجلس السيادي اعترضت على تخطي قوى الحرية للمجلس وتقديمها الأسماء دون التشاور مع المجلس.

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خطأ إجرائي

من جهته، أوضح عضو مجلس السيادة السوداني، الفريق أول شمس الدين الكباشي، أن خطأ إجرائياً أدى إلى تأجيل إعلان التشكيلة الحكومية التي كان من المفترض أن تبصر النور الأربعاء، مضيفاً أن قوى الحرية والتغيير عملت على معالجته في وقت متأخر من ليل أول من أمس.

وكان من المفترض أن يعلن رئيس الحكومة المكلف عبد الله الأربعاء تشكيلة الحكومة، لا سيما أن قوى إعلان الحرية والتغيير، كانت سلمته ليل الثلاثاء قائمة ترشيحاتها، إلا أن الإعلان تأجل.

يذكر أن مراسلة "العربية"، كانت أوضحت سابقاً أنه على الرغم من توقع إعلان أسماء الحكومة الأربعاء، إلا أنه من الممكن ألا يتم ذلك، لا سيما أن حمدوك تسلم قائمة الحرية والتغيير في وقت متأخر الثلاثاء، فضلاً عن أن لديه بعض التحفظات على أسماء وترشيحات معينة رفعت إليه.