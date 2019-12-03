حريق هائل بالمنطقة الصناعية في الخرطوم.. ومقتل 26

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الثلاثاء، وفاة 26 شخصاً وإصابة 45 بحريق هائل في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية في الخرطوم.

#السودان:7 قتلى وعشرات الجرحى بحريق مصنع في مدينة الخرطوم بحري pic.twitter.com/BhSrZgkU4a — الحدث (@AlHadath) December 3, 2019

كانت وسائل إعلام سودانية أفادت في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، بمقتل عدد من العمال جراء حريق هائل في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بالخرطوم.

ووقع الحريق بأحد مصانع السيراميك في المنطقة الصناعية بحري، بسبب انفجار خزان الغاز الملحق بالمصنع، وتحدثت مصادر عن وقوع خسائر فادحة في بنية المصنع وإصابات وقتلى بين العمال.

وأظهرت صور للحريق سحب الدخان وهي تغطي المنطقة، كما شوهدت عربات الإسعاف تهرع إلى المكان.

وأعلنت حالة الطوارئ في مستشفى بحري التعليمي، إثر انفجار بمصنع سيلا للسيراميك، وتأثرت مصانع الزيوت والصابون بالجوار، حيث وقع عشرات المصابين بالمنطقة الصناعية بحري قبل ساعتين.

ودعت لجنة الأطباء جميع الأطباء والكوادر الطبية التوجه إلى مستشفى بحري التعليمي للمساعدة في إسعاف الحالات الناتجة عن انفجار في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بحري مسبباً حريقاً هائلاً، وقعت على إثره العديد من الإصابات المتفاوتة الخطورة التي توافدت إلى المستشفى.