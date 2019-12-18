تفاصيل تسميم فاشل.. زوجة شقيق البشير خلف القضبان

بعد تردد اسم زوجة شقيق الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير، خلال اليومين الماضين، وتداول أنباء حول توقيفها، أكد مصدر نيابي للعربية أن السلطات السودانية ألقت القبض على نور الهدى محمد الشفيع، تحت طائلة المادة (130) الشروع في القتل.

كما كشف المصدر أن زوجة عبدالله شقيق البشير، الموقوف في سجن كوبر، حاولت تسميم عدد من ضباط السجن، بغية تهريبه.

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إلى ذلك، أوضح أن التحريات مع نور الهدي التي تشغل منصباً عسكرياً برتبة فريق أول طبيب، مستمر لحين الوقوف على الحالة الطبية لعدد من ضباط السجن، الذين أخضعوا لعملية غسيل معدة، جراء تناولهم وجبة بعثت بها الأولى، وأثبتت المعامل الجنائية لاحقاً عدم صلاحيتها.

وكانت وسائل إعلام محلية نشرت، الأحد، خبراً مفاده إرسال زوجة شقيق المعزول عبد الله البشير، المعتقل بسجن كوبر، لوجبة طعام أثارت الرعب في السجن.

والأسبوع الماضي، أمرت نيابة الثراء الحرام والمشبوه، في السودان بوضع حرم الرئيس السوداني المعزول، وداد بابكر، رهن الحبس للتحري في بلاغات تتعلق بملفات فساد، تتضمن الاستحواذ على أراضٍ بضاحية كافوري بالخرطوم بحري. وداهم فريق من المباحث الخميس الماضي منزل وداد الكائن بضاحية كافوري، واقتادها إلى مقر النيابة للتحقيق.

يذكر أن المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق الركن شمس الدين كبّاشي كان قد أعلن في مايو الماضي، اعتقال عبدالله شقيق البشير في 17 نيسان/أبريل، بعد 6 أيام على عزل أخيه.