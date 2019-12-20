واشنطن تتخذ خطوة أولى لشطب اسم السودان من القائمة السوداء

اتخذت واشنطن، الجمعة، خطوة أولى لشطب اسم السودان من القائمة السوداء.

وشطبت واشنطن اسم السودان من قائمة الدول المقلقة في الحرية الدينية.

وكان رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، قد بحث في واشنطن مطلع الشهر الجاري رفع اسم الخرطوم من قائمة الإرهاب.

موضوع يهمك قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، الجمعة، إن بلاده تعمل على ردع الخطر الإيراني في الشرق الأوسط.وأضاف إسبر في مؤتمر... إسبر: نعمل على ردع الخطر الإيراني في الشرق الأوسط أميركا

وكان حمدوك، قال خلال الشهر المنصرم، إن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يعد من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية.

وأضاف: "قطعنا شوطاً كبيراً في معالجة هذا الموضوع، وسنصل إلى نتائج إيجابية ومرضية".

وكان مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإفريقية، تيبور ناجي، قال إن الولايات المتحدة لم تعد في خصومة مع حكومة السودان، وباتت تعتبرها الآن شريكاً، إلا أن رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب عملية‭ ‬إجرائية.

وتم إدراج السودان على القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب عام 1993 في فترة حكم الرئيس السابق، عمر البشير، التي استمرت ثلاثة عقود.