على متنها مسؤولون.. سقوط طائرة بالسودان ومقتل 18

أفادت مراسلة "العربية/الحدث" الخميس، بتحطّم طائرة من طراز إنتينوف بعيد إقلاعها من مطار الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور في كانت في طريقها إلى الخرطوم، ووفاة طاقمها.

ولقي 18 شخصا بينهم 4 أطفال حتفهم إثر سقوط طائرة شحن عسكرية مساء الخميس بعد إقلاعها، وفق ما أفاد به الناطق باسم القوات المسلحة السودانية.

وقال الناطق العميد الدكتور ركن عامر محمد الحسن في بيان "تعرضت طائرة عسكرية من طراز انتونوف 12 لحادث سقوط مساء اليوم الخميس بعد خمس دقائق من إقلاعها من مطار الجنينة ما أدى إلى تحطمها ومقتل طاقمها المكون من 7 أفراد عسكريين إضافة إلى ثلاثة قضاة وثمانية مواطنين بينهم أربعة أطفال".

فيما أشارت مصادر إلى وجود مسؤولين محليين على متن الطائرة السودانية المنكوبة.

موضوع يهمك أعلن التلفزيون الجزائري، الخميس، تعيين حكومة جديدة في البلاد.وعقد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الجزائرية، بلعيد محند... أغلبها تكنوقراط.. الجزائر تعلن تشكيل حكومة جديدة المغرب العربي

وقالت إن الطائرة كان على متنها 3 قضاة من زالنجي، وموظف من منظمة برنامج الغذاء العالمي.

"تحمل مساعدات"

وأضاف العميد الحسن أن الطائرة تحطمت بعيد إقلاعها من المطار بقليل، منوّها إلى أنها أفرغت بعض المساعدات المخصصة للمتضررين جراء الاشتباكات التي اندلعت الأحد في المنطقة بين مسلحين.

قبل قليل | سقوط طائرة عسكرية انتنوف (12) متحركة من الجنينة للخرطوم شرق مطار الشهيد صبيرة بمنطقة كرك ومصرع جميع مافيها ،على متنها العميد قائد الطائرة وثلاثة قضاة من زالنجي وموظف من منظمة wfp و15مواطن

كان يفترض أن يسافر فيها وزير العدل لكنه تخلف في اخر لحظة والآن في مقر اقامته pic.twitter.com/frvzr86K9H — Salma | سلمى 🦋 (@salma1siddig) January 2, 2020

يذكر أن مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور السودانية، قد شهدت في الأيام الماضية أعمال عنف واقتتالا قبليا، أسفرت عن مقتل 41 شخصا وإصابة 29 آخرين في حصيلة أولية.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر السوداني الخميس أنها نقلت عشرات الجثث من ضحايا الاشتباكات القبلية التي اندلعت مساء 29 كانون الأول/ديسمبر بالجنينة إلى مشرحة مستشفى المدينة.

إلى ذلك أفادت تقارير إعلامية محلية بأن الأوضاع تفاقمت على نحو خطير في تلك المنطقة.